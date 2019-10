Timothée Chalamet è folgorato da Uncut Gems dei fratelli Safdie

Il giovane Thimotée Chalamet non ha mai lavorato con i fratelli Safdie, ma probabilmente è solo questione di tempo. L'attore non perde occasione per esprimere la sua ammirazione per i due registi, e ha parlato in termini entusiastici del loro ultimo lavoro, Uncut Gems, al cinema da dicembre.

Il protagonista di Chiamami col tuo nome ha elogiato la filmografia di Josh e Benny Safdie anche nel nuovo numero di Variety, dedicato alle nuove leve dello star system newyorkese. "La coppia ha continuamente messo in scena lavori contemporanei, vivi e indipendenti nell'ultimo decennio" ha dichiarato. "Ogni film si basa sui tratti del precedente, senza mai perdere la sua caratteristica grinta."

Dopo aver sottolineato il fascino di film come Daddy Longlegs e Good Time, Chalamet si è soffermato sull'ultimo lavoro dei due registi, Uncut Gems, che dopo essere stato presentato al Toronto Film Festival uscirà nelle sale americane il prossimo 13 dicembre. "Ma il 2019 ci ha dato la visione newyorkese più completa, sincera e completa dei due fratelli: Uncut Gems. Adam Sandler offre una performance davvero spettacolare, sull'estremità opposta rispetto all'introverso passivo interpretato in Ubriaco d'amore di Paul Thomas Anderson. Lakeith Stanfield è eccellente, ed Eric Bogosian, The Weeknd e Kevin Garnett completano un cast che solo i Safdie avrebbero potuto mettere insieme per il viaggio di una vita."

In Uncut Gems Adam Sandler è in odore di Oscar e figura anche come co-autore, come in The Meyerowitz Stories di Noah Baumbach e nel già citato Ubriaco d'amore, due delle sue interpretazioni migliori. Tra i lavori più recenti di Thimotée Chamalet ci sono invece The king, ispirato all'Enrico V di Shakespeare, e un adattamento di Piccole donne.

In attesa dell'uscita, dai un'occhiata al trailer di Uncut Gems.