Timothée Chalamet, il film su Bob Dylan cambia nome: James Mangold lo svela su Twitter

Dopo aver commentato il titolo di Indiana Jones e La ruota del destino, il regista e sceneggiatore James Mangold è tornato sui social per svelare ai propri follower il nuovo titolo del suo attesissimo biopic su Bob Dylan con Timothée Chalamet.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, in queste ore l'autore ha condiviso sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter una storica performance di Bob Dylan impegnato sul palco per cantare 'Like a Rolling Stone', uno dei brani più celebri del suo 'periodo elettrico': in base alle prime informazioni sul progetto, il film di Mangold con Chalamet avrebbe dovuto intitolato proprio 'Going Electric', ma nel post il regista ha scritto in stampatello A COMPLETE UNKNOWN, un riferimento al testo della canzone. Insospettiti, i fan hanno chiesto delucidazioni e sempre Mangold, evidentemente addolcito dallo spirito natalizio, ha confermato che "A Complete Unknown" sarà il titolo del film.

Ricordiamo che il film biografico su Bob Dylan era stato approvato da Fox Searchlight durante la pandemia, e dopo molto silenzio nelle scorse settimane Timothée Chalamet ha confermato che arriverà presto. Secondo recenti indiscrezioni, tra l'altro, il film includerà anche Christian Bale, che aveva interpretato una versione di Bob Dylan nel capolavoro I'm not there di Todd Haynes. Bale, come saprete, ha già lavorato con James Mangold, per Ford v Ferrari e il remake di Quel treno per Yuma.

