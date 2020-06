Timothée Chalamet, dalla figlia di Madonna a Lily-Rose Depp: tutti gli amori dell'attore

Timothée Chalamet ha solo 24 anni ed è entrato a far parte solo da poco di quella cerchia di attori sui quali è sempre vigile l'attenzione della stampa: era il 2017, infatti, quando grazie al successo di Chiamami col Tuo Nome l'attore compì il definitivo salto nell'Olimpo di Hollywood.

A dispetto della giovanissima età e di una fama relativamente recente Chalamet ha però già alle spalle una discreta esperienza in fatto di relazioni: basta dare uno sguardo alla cronaca rosa degli ultimi tre anni, infatti, per imbattersi spesso e volentieri nel suo nome.

All'epoca di Chiamami col Tuo Nome l'attore faceva coppia fissa con Lourdes Leon, figlia di Madonna, conosciuta nel 2013 alla Guardia High School of Music & Art and Performing Arts di New York City; a quella con 'Lola' seguì la storia con Lily-Rose Depp, anche lei figlia d'arte (il padre è un certo Johnny), con cui l'amore nacque sul set di The King (2018).

Lo scorso gennaio cominciò invece a prendere piede l'ipotesi di una relazione con Saoirse Ronan, co-star di Chalamet in Piccole Donne: qui, però, la cosa restò soltanto nell'ambito del chiacchiericcio mai confermato. Certa è invece la storia tra Timothée Chalamet ed Eiza Gonzalez: le foto della coppia hanno cominciato a circolare proprio in queste ore e i due sembrano passarsela piuttosto bene! Sarà la volta buona?