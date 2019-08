Timothée Chalamet è Enrico V nel primo trailer ufficiale de Il Re di David Michod

Si presenta come un dramma in costume delle atmosfere importanti, Il Re di David Michod con protagonista l'acclamatissimo Timothée Chalamet (Chiamami col tuo nome, Lady Bird) e di cui Netflix ha diffuso online in queste ultime ore il primo, promettente e affascinante trailer ufficiale.

Scritto da David Michôd e Joel Edgerton e diretto da Michôd, il film è un adattamento di Enrico IV - parte 1 ed Enrico IV - parte 2, due capitoli della tetralogia che William Shakespeare dedicò alla storia della monarchia inglese, del quale fa parte anche Enrico V (recuperate, se non lo avete mai visto e siete amanti del cinema shakespeariano, il magnifico adattamento diretto, scritto e interpretato da Kenneth Branagh).

In questo adattamento Chalamet interpreta il ruolo del giovane re, che sarà un principe ribelle all'inizio della storia: ma quando dovrà diventare re a causa della morte di suo padre, si ritroverà a dover fare i conti con le tensioni e le turbolenze politiche che circondano il trono. Robert Pattinson sarà Luigi il Delfino, mentre Ben Mendelshon interpreterà Enrico IV, Sean Harris vestirà i panni di William e Lily-Rose Depp darà il volto alla principessa Catherine, figlia del re francese e promessa sposa di Enrico V. Infine, Edgerton sarà Falstaff, migliore amico del protagonista.



The King è atteso sulla piattaforma streaming il prossimo autunno ma sarà presentato in anteprima mondiale alla 76° Mostra del Cinema di Venezia il 2 settembre, fuori concorso.