Timothée Chalamet ed Elle Fanning nel nuovo film di JJ Abrams basato su Ritorno al futuro?

Il futuro della carriera di JJ Abrams dovrebbe passare per un nuovo film di fantascienza originale descritto come 'un omaggio a Ritorno al futuro', e in queste ore le indiscrezioni hanno parlato di Timothée Chalamet come possibile protagonista.

Il noto insider Daniel Richtman, infatti, ha confermato l'esistenza di questo misterioso progetto, rimasto finora avvolto da una nude d'incertezza: lo scooper ha riferito che, in base alle sue fonti, il film in stile Ritorno al futuro di JJ Abrams è in lavorazione presso Warner Bros, e che Timothée Chalamet è stato scelto come protagonista: l'attore di Wonka e Dune, come saprete, ha firmato un nuovo contratto con Warner Bros per la creazione di nuovi titolo originali e stando alle informazioni di Richtman il film di JJ Abrams sarà il primo progetto a venire fuori da questa nuova partnership.

Inoltre, sempre Richtman fa sapere che Elle Fanning è in trattative per essere la co-protagonista del film di JJ Abrams: sarebbe una reunion tra l'attrice e il regista, che avevano già lavorato insieme ai tempi di Super 8, e l'ennesima collaborazione tra Elle Fanning e Timothée Chalamet dopo Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen e A complete unknown, biopic musicale su Bob Dylan attualmente in produzione per la regia di James Mangold.

Vi terremo aggiornati: nel frattempo, sempre rimanendo in casa Warner Bros e nei pressi di Timothée Chalamet, ecco cosa ha detto Denis Villeneuve su Dune 3 e sul suo adattamento di Dune Messia in lavorazione presso Legendary Pictures.

Glory - Uomini Di Gloria - 4K Steelbook (Bd 4K Bd Hd) è uno dei più venduti oggi su