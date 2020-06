Timothee Chalamet ed Eiza Gonzalez, vacanze hot per la nuova coppia di Hollywood: foto

Dopo lo scoop iniziale targato TMZ, che aveva immortalato la coppia in alcuni primissimi scatti, l'altro famoso sito di gossip americano, Just Jared, ha continuato il lavoro iniziato dai colleghi con una marea di nuove foto di Timothee Chalamet ed Eiza Gonzalez, quella che è la nuova e bollente coppie estiva di Hollywood.

A pochi mesi dalla fine della storia con Lily-Rose Depp, iniziata sul set de Il Re di David Michod, l'amatissima star di Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino e prossimo protagonista dell'attesissimo Dune di Denis Villenevue ha trovato immediata consolazione tra le bracca di una delle star di Hollywood, soprattutto del cinema d'azione, più belle e seducenti del panorama cinematografico attuale.



Per chi non la conoscesse, la Gonzalez ha finora interpretato diversi ruoli da sensuale e combattiva badass in 6 Underground, Baby Driver - Il genio della fuga, Bloodshot e Hobbs & Shaw. Prima di questa relazione con Chalamet (6 anni più piccolo), l'attrice ha frequentato altri sex symbol di Hollywood come Josh Duhamel e Liam Hemsworth.



Potete vedere alcune foto della coppia in vacanza in calce alla notizia, tutte di Just Jared. È possibile notare una certa passionalità tra i due, mentre fanno il bagno nella piscina nella loro casa probabilmente affittata o di qualche amico di lei in Messico.



