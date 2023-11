Timothée Chalamet (e Paddington) fanno visita a Hideo Kojima alla Kojima Productions

Nella persona di Hideo Kojima cinema e videogioco hanno trovato ormai da tempo un punto nel quale le differenze tra i due media vanno inesorabilmente a cadere, e il primo diventa il secondo mentre il secondo diventa il primo: il mondo del cinema non può dunque non mostrare interesse per l'autore di Metal Gear, come dimostrano queste ultime foto.

Recentemente entrato in Criterion Collection, a riprova della stima che gode negli ambienti legati al mondo della settima arte, Kojima ha infatti ricevuto in queste ore la visita di Timothée Chalamet, che ha pensato bene di concedersi un giro all'interno della sede centrale della Kojima Productions, la casa di produzione della mente che qualche hanno fa ci ha regalato il controverso Death Stranding.

Occhio, però, perché in rappresentanza del mondo del cinema in quel di Shinagawa non c'era soltanto il protagonista di Dune: nelle foto circolate in queste ore sui social è infatti apparso anche Paddington, l'amatissimo orsacchiotto britannico pronto a tornare in sala con il suo terzo film dopo il clamoroso successo dei primi due lungometraggi.

Che qualcosa stia bollendo in pentola? Kojima e Chalamet staranno gettando le basi per una collaborazione in uno dei futuri giochi del papà di Solid Snake? Noi, ovviamente, terremo entrambi gli occhi aperti su questa situazione!