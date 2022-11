Timothée Chalamet crede ancora nel biopic su Bob Dylan: 'Non ho smesso di prepararmi'

Non è ancora tempo di dare per morto Going Electric: il biopic nel quale dovremmo vedere Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan è dato per disperso da un po' di tempo, ma secondo l'attore protagonista di Dune - Parte 2 e Bones at All le speranze di vederlo effettivamente sbarcare in sala sarebbero più che concrete.

A parlarne, come dicevamo in apertura, è stato lo stesso Timothée Chalamet: "Non ho smesso di prepararmi, e questo per me è il regalo più grande. È stata una bellissima esperienza poter andare a fondo in quel mondo, che dovessimo o meno riuscire a farlo. Ma senza anticipare nulla, perché ovviamente le cose devono essere ufficializzate, posso dire che il vento che sta soffiando sta soffiando in una direzione davvero positiva" sono state le parole dell'attore.

Uno Chalamet, dunque, che non ha esitato troppo nello sbottonarsi circa la possibilità che il film venga effettivamente girato, il che ci lascia credere che qualcosa di concreto ci sia eccome. Certo è, comunque, che ad oggi questo Going Electric risulta un mezzo desaparecido: l'unico dettaglio rivelato, oltre al nome del suo protagonista, è stato quello del regista James Mangold, dopodiché silenzio tombale. Che ci siano novità in arrivo? Speriamo di scoprirlo al più presto!