Timothée Chalamet, cosa significa il numero 8 a Hideo Kojima? Non c'è alcun mistero

Nel novembre 2023 Timothéè Chalamet ha visitato gli studi di Kojima Productions, e oggi, a meno di un mese di distanza, Hideo Kojima ha pubblicato sul proprio profilo Twitter/X una foto: osserviamo l'attore di Wonka mostrare il numero otto con le dita, ma quale significato si nasconde dietro al gesto?

Il motivo appare ben più banale del previsto. A svelarlo è Hideo stesso: "Ho ricevuto le congratulazioni per l'ottavo anniversario di Kojima Productions. Grazie!" Alla foto con Chalamet segue un video, che mostra Hunter Schafer, Elijah Wood, Ana Lily Amirpour, Michael e Danny Philippou, Gareth James Edward e svariate altre celebrità mentre si congratulano per l'incredibile risultato. Potete trovare il post in calce alla notizia: ecco svelato l'arcano!

Per chi non la conoscesse, Kojima Productions Co., Ltd. è un'azienda di videogiochi giapponese fondata il 1° aprile 2005 a Roppongi Hills. Tra i videogiochi principali ricordiamo la serie di Metal Gear Solid, Castelvania: Lord of Shadow e Silent Hill, mentre come studio indipendente ha realizzato Death Stranding per PS4 e PC: ambientato negli ex Stati Uniti d'Ameria, vede il giocatore impersonare Sam Porter Bridges (interpretato da Norman Reedus) in un mondo post-apocalittico popolato da creature orribili e dalle forme bizzarre.

Hideo, invece, venne assunto da Konami nel 1986, per poi fondare la propria software house e collaborare con Sony Interactive Entertainment; inoltre, collabora con Rolling Stone grazie a una rubrica dedicata al cinema, ai videogiochi e al rapporto tra i due.

