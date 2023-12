Timothée Chalamet compie 28 anni: quella volta che provò il provino per Spider-Man

Timothee Chalamet è, al momento, uno dei giovani attori più influenti di Hollywood in grado di passare tra cinema mainstream e film d'autore con una facilità non da tutti. Pare però che, inizialmente, l'attore fosse più propenso a trovare la propria strada all'interno del mondo dei cinecomic.

In occasione del 28esimo compleanno del volto "giovane" del cinema americano, non si può far altro che svelare quello che è un piccolo retroscena dell'inizio della sua carriera che in pochissimi sapevano. Prima di sbancare il lunario con Chiamami col tuo nome, Chalamet fu uno dei giovanissimi attori che tentò il provino per ottenere il ruolo di Peter Parker nell'MCU per il primo esordio ufficiale del personaggio in Captain America Civil War.

Nonostante all'attore sia stato preferito Tom Holland, Chalamet ha poi ammesso di esser stato ossessionato da Spider-Man No Way Home e di aver addirittura cercato indizi all'interno di tutti i trailer. La scelta dell'attore di provare a vincere il provino per il suo di Peter Parker era legata, quindi, non solo alla voglia di fare successo ma anche ad una passione che l'attore coltiva per il mondo dei fumetti e dei cinecomic. Per molti Chalamet potrebbe essere la scelta perfetta per interpretare Harry Osborn all'interno dell'MCU.

Nel frattempo, Chalamet ha raccontato che fine ha fatto il suo cameo in Barbie. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!