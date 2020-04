Timothée Chalamet come Robin? Ecco che aspetto avrebbe in The Batman

Robin manca sul grande schermo da un bel po': l'ultimo ricordo che abbiamo della spalla di Batman al cinema risale ai decisamente non indimenticabili Batman Forever e Batman & Robin. In vista del The Batman di Matt Reeves, dunque, molti fan sognano l'entrata in scena dell'aiutante del Cavaliere Oscuro.

La cosa è in realtà piuttosto improbabile, dal momento in cui in The Batman seguiremo le avventure di un Bruce Wayne ancora agli albori della sua attività da giustiziere mascherato, ma sognare non costa nulla: via al fantacasting, dunque, con il nome di Timothée Chalamet a spiccare su tutti gli altri.

L'attore di Chiamami Col Tuo Nome d'altronde si era detto assolutamente interessato al ruolo, ragion per cui gran parte del fandom ha cominciato a volare con la fantasia: come sempre accade in questi casi, i social si sono subito riempiti di fanart raffiguranti Chalamet nei panni di Dick Grayson. Quella che vi riportiamo, in particolare, è firmata dal digital artist Mizuri: cosa ne dite, vi sembra un Robin convincente?

Con le produzioni ferme a causa dell'emergenza, comunque, difficilmente si avranno novità in tempi brevi in tal senso. Nonostante il coronavirus, comunque, la sceneggiatura di The Batman non ha subito modifiche; Matt Reeves, invece, ha elencato i film noir a cui è ispirato il suo The Batman.