Timothée Chalamet come John Travolta: battuto un record che durava dagli anni 70!

Timothée Chalamet è il nuovo re del box office, e grazie all'incredibile successo ottenuto da Dune: Parte 2 il giovane attore è stato il primo a raggiungere un famoso record di John Travolta che durava addirittura dagli anni '70.

In queste ore infatti Timothée Chalamet è diventato il primo attore dopo John Travolta ad avere due film primi in classifica nell'arco di otto mesi, grazie al doppio successo consecutivo ottenuto prima da Wonka e poi da Dune: Parte 2: è la prima volta che accade da quando questo primato fu stabilito per la prima volta, oltre quattro decenni fa, da John Travolta con La febbre del sabato sera e Grease, usciti a otto mesi di distanza tra il 1977 e il 1978.

Nelle scorse settimane Timothée Chalamet è riuscito a fare lo stesso, con Wonka e Dune: Parte 2 che sono anche diventati gli unici due titoli in grado di superare il traguardo dei 200 milioni di dollari di incasso a livello domestico negli ultimi mesi. "Congratulazioni Timothée! È fantastico avere qualcuno con cui condividere il mio record al botteghino. Cordiali saluti, JT", ha scritto John Travolta nel post che potete trovare in calce all'articolo.

Wonka è il terzo adattamento live-action del romanzo per bambini di Roald Dahl, Charlie e la fabbrica di cioccolato, e vede Timothée Chalamet interpretare l'iconico venditore di cioccolato Willy Wonka: il film ha ricevuto recensioni entusiastiche dopo la sua uscita a dicembre e ha incassato un totale di 218 milioni di dollari a livello nazionale e 630 milioni di dollari in tutto il mondo. Nel frattempo, Dune 2 è arrivato a quota 500 milioni di dollari a livello globale in appena tre settimane e ha già superato il totale di Dune 2021.

Il prossimo film di Timothée Chalamet sarà A Complete Unknown, biopic su Bob Dylan diretto da James Mangold.

