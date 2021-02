Timothée Chalamet, ecco com'è diventato Edgar mani di forbice: le foto dal backstage!

Vogue ha pubblicato delle foto dal set del nuovo spot per il marchio di auto di lusso Cadillac, rilasciato in occasione del Super Bowl e ispirato al cult di Tim Burton, Edward mani di forbice. Le suggestive immagini mostrano Timothée Chalamet nei panni di Edgar, figlio di Edward, protagonista dello spot insieme a Winona Ryder.

Le foto sono state realizzate da Julian Ungano e sono accompagnate da un'intervista a Chalamet, che ricorda la sua passione per il film di Tim Burton con Johnny Depp e sostiene l'iniziativa di Cadillac di creare un'automobile sostenibile a livello ecologico.



"Sono stato un grande fan di Tim Burton e nonostante i progetti a cui ho preso parte finora siano tutti radicati della realtà e in questo universo, mi sento particolarmente affascinato da storie che esplorino l'essenza di ciò con un approccio al fantastico, questo soprattutto negli ultimi due mesi, quando ho avuto modo di conoscere Tim Burton" ha dichiarato Chalamet.

La star di Chiamami col tuo nome ha parlato anche di Winona Ryder, paragonandola con Saoirse Ronan:"Lavorare con Winona Ryder era un sogno che si è realizzato. Lei è un'attrice incredibile e continua ad essere un'icona americana".

Tim Burton ha approvato completamente il progetto pubblicitario di Cadillac:"È raro che un lavoro di cui sei orgoglioso continui a vivere ed evolversi con i tempi, anche 30 anni dopo la sua uscita. Sono contento di vedere Edgar affrontare il nuovo mondo! Spero che venga apprezzato sia dai fan che da coloro che sono stati introdotti a Edward mani di forbice".



Guardate il video di Cadillac per il Super Bowl, con protagonisti Timothée Chalamet e Winona Ryder. Su Everyeye trovate la recensione di Edward mani di forbice.