Timothée Chalamet:'Bones and All risposta alle accuse di cannibalismo di Armie Hammer'

La star di Wonka, Timothée Chalamet, ha rotto il silenzio sulle pesanti accuse che hanno travolto negli ultimi anni la co-star di Chiamami col tuo nome Armie Hammer. Il duo ha recitato insieme nel film di Luca Guadagnino, regista anche di Bones and All, nel quale è protagonista proprio Timothée Chalamet.

Nel 2021 Armie Hammer è stato accusato di abusi sessuali da parte di più donne e di stupro da parte di una donna. L'attore ha sempre negato con veemenza qualsiasi reato contestatogli pur ammettendo di essere 'emotivamente offensivo' e di aver trattato male diverse persone.



La tempistica delle accuse ad Armie Hammer, che includevano un presunto desiderio cannibale espresso in alcuni messaggi, coincideva con le riprese di Bones and All, la cui trama racconta proprio la storia di un amore cannibale. In una recente intervista a Timothée Chalamet da parte di GQ è stato chiesto proprio la sua opinione su questo dettaglio:"Voglio dire, quali erano le possibilità che stessimo sviluppando quel progetto?".



Chalamet ha dichiarato che leggere dei resoconti delle accuse al collega gli ha fatto provare un sentimento di rivalsa:"Mi ha fatto sentire del tipo 'ora devo farlo'. Perché in realtà è tratto da un libro". Ma in che modo l'attore ha accolto le notizie su Hammer?



"Non lo so, queste cose finiscono per essere oggetto di clickbait così intensamente. Disorientato è la parola giusta" ha spiegato. In seguito alle accuse, Armie Hammer ha perso diversi lavori ai quali era già stato accostato e in alcuni casi ingaggiato. A fine maggio è stato annunciato che il processo nei confronti dell'attore non si sarebbe svolto perché non c'erano 'prove sufficienti' per l'incriminazione.



In una lunga intervista rilasciata a febbraio, Armie Hammer ha confessato di aver subito abusi sessuali da parte di un giovane pastore all'età di 13 anni e di aver sviluppato un interesse per pratiche BSDM e per dinamiche di potere legate al sesso estremo. Armie Hammer ha divorziato dalla moglie Elizabeth Chambers in seguito alle accuse.