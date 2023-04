Timothée Chalamet sarà Bob Dylan, ufficiale: James Mangold svela l'inizio delle riprese

Sono giorni a dir poco impegnati per James Mangold: annunciato come regista del nuovo film Star Wars Dawn of the Jedi e anche alla guida del cinecomix Swamp Thing per DC Studios, l'autore ha finalmente confermato in via ufficiale il biopic su Bob Dylan.

Intitolato A Complete Unknown, in riferimento ad uno dei versi di uno dei brani più famosi di Bob Dylan, 'Like a Rolling Stone', il film sarà interpretato da Timothée Chalamet nel ruolo del menestrello di Duluth: in una nuova intervista esclusiva concessa a Collider in queste ore durante la Star Wars Celebration, che ha richiesto la sua presenza anche per la promozione del suo nuovo film Indiana Jones e Il Quadrante del Destino (lo abbiamo detto in apertura che è un regista impegnato!), James Mangold ha confermato che le riprese del biopic su Bob Dylan inizieranno ad agosto.

Inoltre, l'autore ha anticipato che Timothée Chalamet canterà personalmente tutte le canzoni di Bob Dylan che saranno inserite nel film, senza ricorrere a trucchi di post-produzione. Lo stesso approccio è stato utilizzato da Baz Luhrmann e Austin Butler per Elvis con risultati largamente più apprezzati rispetto a quelli di Bohemian Rhapsody, biopic sui Queen e Freddy Mercury nel quale la performance di Rami Malek, che pure venne premiata con l'Oscar come miglior attore, fu notoriamente ritoccata in post.

Secondo quanto riferito, A Complete Unknown seguirà Bob Dylan dalla scena del Greenwich Village nel 1960 fino all'incidente motociclistico del 1966, sei anni fatidici nel quale le sonorità della musica del leggendario cantautore passò da quelle del folk classico a quelle del rock elettrico: non a caso il titolo originale del progetto era 'Going Electric'.

