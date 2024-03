Timothée Chalamet è Bob Dylan nella prima foto del biopic A Complete Unknown!

Mentre il mondo intero è ancora intento a godersi Timothée Chalamet nei panni del Paul Atreides di Dune - Parte 2, l'attore di Chiamami col tuo Nome comincia a guardare al futuro: in questo caso lo sguardo non può che puntare nella direzione di A Complete Unknown, il biopic su Bob Dylan al quale possiamo finalmente dare una prima occhiata.

Chalamet, che già spera di poter incrociare l'Elvis di Austin Butler nel film sul leggendario cantautore, è infatti già all'opera su quello che potrebbe rivelarsi uno dei suoi ruoli più complicati: l'attore è nel pieno della sua trasformazione, come dimostrano le foto scattate sul set di A Complete Unknown e diffuse proprio in queste ore.

È uno Chalamet/Dylan giovane e presumibilmente non ancora all'apice del successo quello che possiamo ammirare in queste prime immagini: cappello, zaino e guanti d'ordinanza, ovviamente con tanto di chitarra in spalla, la star di Piccole Donne pare essersi già perfettamente calata nel ruolo, ma per giudicare il resto bisognerà ovviamente attendere quantomeno un primo trailer.

E voi, cosa ne dite? Queste prime immagini vi ispirano fiducia? Credete che effettivamente Timothée Chalamet sia stato la scelta giusta per dar volto e voce al più iconico dei cantautori? Diteci la vostra nei commenti! Ecco, intanto, tutto ciò che sappiamo su A Complete Unknown.

Su WONKA (DS) è uno dei più venduti di oggi.