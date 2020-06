Timothée Chalamet, bacio hot con Eiza Gonzalez: la foto è virale sui social

Il mondo del gossip di Hollywood è in visibilio in queste ore, dopo che sui social ha iniziato a circolare una foto in cui si possono vedere chiaramente le star Timothée Chalamet e Eiza Gonzalez scambiarsi in bacio appassionato in costume da bagno.

Dietro allo scoop c'è ovviamente il celebre sito di gossip TMZ, che ha segnalato che i due attori sono a Cabo San Lucas per una fuga romantica con alcuni amici al seguito. L'outlet descrive la coppia come molto appassionata e romantica, con la star di Chiamami col tuo nome che avrebbe addirittura suonato una canzone a bordo piscina per la nuova compagna, armato di chitarra e davanti agli occhi di tutto il gruppo. Nell'immagine in calce all'articolo potete osservare il bacio appassionato in costume da bagno.

Eiza González, 30 anni (cinque in più di Chalamet), è l'attrice messicana del momento, vista recentemente in Baby Driver - Il Genio della Fuga, Fast & Furious - Hobbs & Shaw, Alita - Angelo della battaglia e Bloodshot, nuovo cinecomic con protagonista Vin Diesel.

Timothée Chalamet, invece, tornerà prossimamente sul grande schermo con l'attesissimo Dune, nuovo sci-fi diretto dall'acclamato Denis Villeneuve. Lo scorso aprile era arrivata la notizia della fine della relazione tra Chalamet e Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp. L'attore è stato anche al centro di una recente polemica con il regista Woody Allen.