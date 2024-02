Timothée Chalamet è un attore grazie a Il cavaliere oscuro:'Non dirò no ai cinecomic'

Qualche tempo fa, Timothée Chalamet raccontò che Leonardo DiCaprio un giorno gli consigliò di non recitare mai in un film di supereroi. L'interprete di Paul Atreides nei due film del franchise Dune diretti da Denis Villeneuve raccontò l'aneddoto di recente, durante un'intervista rilasciata al New York Times.

"Leonardo DiCaprio mi ha detto 'Niente film sui supereroi, niente droghe pesanti'. Cosa che ho trovato molto buona... seguirò entrambi i consigli!" aveva dichiarato la star di Chiamami col tuo nome. Tuttavia, Chalamet, che ha ammesso che il viaggio di Paul Atreides continuerà in un terzo film, potrebbe aver cambiato idea, quantomeno sul lato cinecomic.



Oppure, non tutti i cinecomic sono uguali. Ad esempio, al Times Timothée Chalamet ha citato Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan come sua ispirazione e ha stabilito alcune condizioni che porrebbe per partecipare ad un film di questo tipo:"Il film che mi ha fatto venire voglia di recitare è un film di supereroi, Il cavaliere oscuro. Se la sceneggiatura fosse fantastica, se il regista fosse fantastico, dovrei considerarlo".



Dopo queste dichiarazioni sembra improbabile vedere Chalamet in un film del Marvel Cinematic Universe ma forse per progetti come The Batman di Matt Reeves, la star di Dune potrebbe fare un'eccezione.

Nel frattempo, Timothée Chalamet tornerà a brevissimo in Dune - Parte due, diretto da Denis Villeneuve.

