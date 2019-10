Timothée Chalamet annuncia in un video l'arrivo su Netflix di Chiamami col tuo nome

Attraverso un video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale di Netflix, Timothée Chalamet ha annunciato l'arrivo sulla piattaforma streaming, a partire dal 15 dicembre, di Chiamami col tuo nome, il film diretto dal regista italiano Luca Guadagnino e sceneggiato da James Ivory, di cui è co-protagonista insieme a Armie Hammer.

"Ciao a tutti gli italiani, sono Timothée Chalamet, sono qui al Festival di Venezia per presentare il mio nuovo film, Il re, che arriverà su Netflix il primo novembre. Ma sono anche lieto di annunciarvi che Chiamami col tuo nome, che è stato girato in Italia, arriverà su Netflix il 15 dicembre. Mi farebbe piacere che lo guardaste e magari condividerlo con qualcuno di speciale".

Chiamami col tuo nome è l'adattamento cinematografico di Luca Guadagnino del romanzo di André Aciman, che racconta l'estate italiana di un adolescente americano, Elio (Timothée Chalamet), nella tenuta di famiglia nella campagna lombarda. L'arrivo del giovane aitante Oliver (Armie Hammer) darà inizio ad un'amicizia destinata a trasformarsi in amore.



Il film è stato girato nella provincia di Cremona, in particolare a Crema. Diverse riprese si sono svolte anche sul lago di Garda e a Bergamo.

Chiamami col tuo nome ha ottenuto quattro nomination ai premi Oscar - miglior film, miglior attore protagonista (Chalamet), miglior sceneggiatura non originale e miglior canzone (Mystery Love). La statuetta è stata vinta da James Ivory per la miglior sceneggiatura non originale.

Guadagnino ha affermato di avere diverse idee per il sequel del film e di decidere in merito solo dopo aver letto il romanzo.