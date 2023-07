Timothée Chalamet e Adam Sandler: perché giocano a basket insieme?

Timothée Chalamet, l'attore sulla cresta dell'onda da qualche anno, e di cui aspettiamo la prossima performance nell'attesissimo seguito di Dune, e di cui vi abbiamo mostrato il trailer di Dune 2, e Adam Sandler hanno giocato insieme a basket. Ma come si conoscono i due?

Il tutto è successo in un campetto pubblico di New York, e pare che le due star si siano anche divertite molto, lasciandosi andare a sprazzi di vero agonismo e capitanando due squadre contrapposte. Una vera partita, non un set montato ad hoc per qualche spot o campagna di marketing. Sorgono delle domande però, visto l'insolito incontro.



Una svetta su tutte: come mai queste due star si conoscono? La risposta, in realtà, è abbastanza semplice: hanno partecipato alla stessa pellicola del 2014, "Men, Women & Children" di Jason Reitman, adattamento cinematografico dell'omonimo libro del 2011 di Chad Kultgen che parla delle vicende di alcuni genitori alle prese con i problematici figli adolescenti. Il bellissimo, e già molto bravo Chalamet, era uno degli adolescenti del film, mentre Adam Sandler interpretava Don Truby, il padre di un ragazzo che ha una forte dipendenza dalla pornografia e dalle pratiche BDSM. Abbiamo raccolto le migliori interpretazioni di Sandler, per chi volesse rinfrescare il suo curriculum.



In ogni caso, anche se quest'incontro (il primo documentato dopo oltre nove anni dal rilascio del film) sembra davvero insolito, ecco spiegato il motivo, almeno iniziale, del rapporto tra le due star del grande schermo. Vi mostriamo alcune immagini.