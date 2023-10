Timothée Chalamet sulle accuse di cannibalismo ad Armie Hammer: 'Sono disorientato'

Le accuse di cannibalismo su Armie Hammer hanno scosso Hollywood e allontanato l'attore da molti progetti. Neanche la recente apparizione in Assassinio sul Nilo è riuscita a risollevare la carriera di Hammer che appare ormai compromessa e con essa anche i rapporti con gli addetti ai lavori:ma cosa ne pensa Timothée Chalamet?

I due attori hanno condiviso il set di Chiamami col tuo nome, diretto da Luca Guadagnino nei panni di Elio e Oliver, due giovani uomini legati da una forte passione e solo di recente, Timothée Chalamet ha commentato le accuse di cannibalismo rivolte a Hammer: "Non lo so. Queste cose finiscono per essere sempre oggetto di titoli clickbait. Mi sento disorientato", ha detto l'attore a GQ mostrandosi particolarmente neutro su una questione tanto delicata da portare il pubblico a chiedersi se Bones and All, ultimo film di Guadagnino, fosse ispirato proprio alle vicende di Hammer e che rappresentasse un modo per esorcizzare le importanti accuse contestate all'attore.

La pellicola racconta la storia di due giovani cannibali che diventano compagni di vita in questo percorso di crescita fatto di sangue e carne umana.Il film, come chiarito dallo stesso attore, però non è stato ispirato dalla vicenda di Hammer in quanto Bones and All è tratto dall'omonimo romanzo di Camille DeAngelis.

Malgrado la bufera, Armie Hammer tornerà nel sequel di Chiamami col tuo nome?