Ecco Timon e Pumbaa nel nuovo spot ufficiale de Il Re Leone!

Dopo il piccolo assaggio della nuova versione di Hakuna Matata mostrato nella recente featurette de Il Re Leone, la Disney ha pubblicato un nuovo simpatico spot incentrato sulle figure di Timon e Pumbaa.

Il filmato, che potete trovare in calce alla notizia, mostra i due comic relief del film doppiati da Billy Eichner e Seth Rogen in alcune sequenze storiche del classico animato del 1994: una su tutte la (originariamente) coloratissima cena a base di insetti che i due presentano al giovane Simba.

Dopo il grande successo ottenuto da Il Libro della Giungla, Jon Favreau torna dietro la macchina da presa del nuovo remake di un classico Disney pronto a dominare il box office. Le ultime previsioni, infatti, parlano di un potenziale esordio da record per il mese di luglio - ovviamente in attesa dei promettenti risultati di Spider-Man: Far From Home.

Nel cast vocale de Il Re Leone troveremo anche Donald Glover (Simba adulto), Beyoncé (Nala adulta), Chiwetel Ejiofor (Scar), Alfre Woodard (Sarabi) e l'immancabile James Ear Jones nei panni di Mufasa, per un'uscite prevista nelle sale americane il prossimo 19 luglio. Per vedere il film in Italia dovremo invece attendere il 21 agosto. Qui potete trovare l'ultimo trailer ufficiale de Il Re Leone.