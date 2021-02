TIME100 Next: Florence Pugh e Ana De Armas nella classifica della rivista, ecco la lista

Per il secondo anno consecutivo, la rivista Time ha stilato la classifica TIME100 Next, nella quale ha raccolto 100 dei "leader emergenti che stanno dando forma al futuro". Vediamo quali sono gli artisti presenti.

Catastrofi naturali, pandemie globali, crisi politiche e sociali: il 2020 non si è fatto mancare proprio niente, ma il mondo sta trovando il modo di rialzarsi e andare avanti a testa alta.

Per questo è particolarmente importante individuare i leader di domani, come li descrive il Time, e una lista di personalità provenienti dai più svariati ambiti già in grado di poter essere visti come tali sembra il modo perfetto per inaugurare questo 2021.

Ecco allora che tra gli esponenti del mondo dell'intrattenimento troviamo, smistati tra le varie categorie (Artists, Phenoms, Leaders, Advocates, Innovators), alcuni tra gli attori, registi e cantanti del momento, ognuno di loro presentato da un precedente "membro dell'esclusivo club" in un apposito profilo.

Così tra i rappresentati di quest'anno Florence Pugh, Ana De Armas, Regé-Jean Page, Chloé Zhao, Lakeiith Stanfield, Hunter Schafer, John David Washington, Chloe x Halle, Anthony Ramos, Anya Taylor-Joy, Olivia Rodrigo e tanti altri (qui potete consultare la lista completa TIME100 Next 2021) che "sono destinate a fare la storia" come ha affermato Dan Macsai, direttore editoriale del progetto "Anzi, alcuni di loro l'hanno già fatta".