Time, ecco dove vedere gratis l'acclamato documentario nominato agli Oscar 2021

Time, il documentario di Garret Bradley acclamato dalla critica e edizione 2021 degli Oscar, è stato reso disponibile gratuitamente in streaming per una settimana, a partire dal 12 aprile, su Amazon Prime Video (anche per chi è sprovvisto di abbonamento) e sul canale YouTube della piattaforma.

Durante la cerimonia del prossimo 26 aprile, in caso di vittoria, la Bradley entrerebbe nella storia come la prima regista nera premiata agli Academy Award.

Questa la sinossi ufficiale del documentario: "Fox Rich è una donna combattiva. Imprenditrice e madre di sei figli maschi, ha trascorso gli ultimi vent’anni della sua vita a battersi per ottenere il rilascio del marito, Rob G. Rich, che sta scontando una condanna a sessant’anni di prigione per una rapina che, in un momento di disperazione, commisero insieme agli inizi degli anni novanta. Alternando i video-diari che Fox ha registrato per Rob nel corso degli anni a scorci intimi della vita quotidiana della donna, la regista Garrett Bradley tratteggia un ritratto ipnotico della resilienza e dell’amore instancabile, elementi necessari per riuscire a prevalere sulle infinite separazioni imposte dal sistema carcerario degli Stati Uniti."

Accostando filmati del passato e del presente raccontati dalla voce narrante di Fox e dei suoi figli, Time vede al centro una prospettiva unica e intima sugli effetti a lungo termine della reclusione, dai bambini che crescono senza padri alle madri obbligate che non solo devono badare a tutta la famiglia, ma sono anche obbligate a diventare esperte di legge.

Potete trovare il link tramite il quale vedere Time su YouTube all'interno della notizia. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla guida streaming per gli Oscar 2021.