Me Time: un uomo ferito gravemente sul set del film Netflix con Mark Wahlberg

Secondo quanto riportato da Deadline, ai Sunset Gower Studios a Hollywood dove si stavano attualmente svolgendo le riprese di Me Time, la nuova commedia Netflix con protagonisti Mark Wahlberg e Kevin Hart, martedì sarebbe avvenuto un grave incidente nel quale un membro della troupe sarebbe rimasto gravemente ferito.

A informare la stampa dei fatti sarebbe stato un portavoce dell'LAFD, Brian Humphrey, che ha dichiarato che il 911 ha ricevuto una chiamata d'emergenza alle 7 del mattino di ieri perché qualcuno era stato vittima di una "lunga caduta". La persona ferita è stata trasportata in ambulanza pronto soccorso della zona. L'ufficiale non ha specificato se l'incidente è avvenuto all'interno o all'esterno della struttura, affermando che la caduta sarebbe avvenuta "o dentro la struttura o nelle vicinanze".

Secondo le fonti, l'incidente sarebbe avvenuto allo Stage 12 e la vittima, un tecnico sui trent'anni, sarebbe caduto dalla grata sopra il set alto circa 9 metri. Le condizioni di salute del tecnico, che sta ricevendo le cure mediche adeguate, sono attualmente sconosciute. La fonte ha anche chiarito che il set in questione è quello del film Me Time, la commedia con Mark Wahlberg e Kevin Hart prodotta da Netflix.

Il film segue le vicende di "un padre casalingo (Hart), che si ritrova ad avere un po' di tempo per sé stesso per la prima volta da anni quando sua moglie i bambini andranno via di casa per qualche giorno. In questo frangente riconnetterà con il suo ex-migliore amico (Wahlberg) e darà inizio a un week-end selvaggio che gli cambierà la vita".

Me Time è uno dei quattro film che fa parte dell'accordo pluriennale di Kevin Hart con Netflix tramite la sua casa di produzione HartBeat Productions.