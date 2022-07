Me Time: ecco il trailer della commedia Netflix con Kevin Hart e Mark Wahlberg

Abbiamo recentemente scoperto che Mark Wahlberg e Kevin Hart saranno protagonisti di Me Time, nuova commedia targata Netflix, di cui è adesso arrivato un trailer.

Il film è stato scritto e diretto da John Hamburg, e oltre ai già citati Hart and Wahlberg conta nel suo cast star come Regina Hall, Luis Gerardo Mandez, Jimmy O. Yang, John Amos, Anna Maria Horsford, Andrew Santino, Deborah S. Craig e tanti altri.

Nel trailer, che troverete in cima all'articolo, vediamo che Me Time racconta la storia di un padre casalingo che finalmente riesce a staccare dalle sue responsabilità e passare un periodo lontano dai suoi bambini. Tuttavia, quello che avrebbe dovuto essere un periodo rilassante, diventa un periodo pieno di caos quando un suo amico di vecchia data lo trascina in una serie di avventure pericolose.

Questo progetto non è la prima collaborazione di Hart e Walhberg con Netflix. Il primo, infatti, ha già lavorato con lo streamer in film come Fatherhood e The Man From Toronto, il secondo invece ha girato per la piattaforma Spenser Confidential.

Me Time è prodotto esecutivamente da Lauren Hennessey, Mark Moran, Patricia Braga, e Joe Gatta, mentre Hart, Hamburg, e Bryan Smiley sono i produttori. Ora, dopo una lunga attesa che ha visto i fermarsi per un incidente sul set di Me Time, il film arriverà sui nostri schermi dal 26 Agosto.