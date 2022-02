No Time To Die, Ben Whishaw sulla trama LGBTQ+:'Non mi ha soddisfatto'

Ben Whishaw interpreta Q, colui che ha il compito di fornire a James Bond il suo equipaggiamento. Nell'ultimo film del franchise, No Time To Die, Q vive una storia d'amore omosessuale. Un dettaglio che potrebbe essere percepito come un segno di progresso in una saga longeva come 007 ma Ben Whishaw non è d'accordo fino in fondo.

La scelta infatti non è stata esente da critiche, visto che alla storia d'amore omosessuale di Q si fa soltanto un'allusione, durante una sequenza in cui Bond - l'ultima volta di Daniel Craig nel ruolo - bussa alla sua porta e lui è impegnato a preparare la tavola in vista di una cena romantica con un altro uomo.



Intervistato dal Guardian, Ben Whishaw ha dichiarato:"Nessuno mi ha dato alcun feedback su questa cosa quindi sono davvero interessato a tali domande. E non ho problemi ad ammettere che alcune cose forse non hanno funzionato in quel processo creativo".



Whishaw ha raccontato la sua reazione alla prima lettura del copione:"Pensai 'Lo stiamo facendo e poi non ci stiamo facendo nulla?'. Ho sentito che era insoddisfacente ma non me la sono sentita di protestare, forse l'avrei fatto se fosse stato un progetto più piccolo. Ma questa è una macchina molto grande. Ho riflettuto molto sull'opportunità di metterla in discussione e alla fine non l'ho fatto. Ho accettato quello che c'era scritto e ho recitato le mie battute". In ogni caso l'attore non pensa che l'inclusione dell'omosessualità nel film sia stata in qualche modo forzata:"Non credo sia stato imposto allo studio. Non è stata la mia impressione su quanto è avvenuto. Ritengo che l'idea fosse buona".



