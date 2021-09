No Time To Die, Ben Whishaw: 'Mi aspetto dei cambiamenti radicali nel franchise di 007'

Nel corso di una recente intervista concessa a Variety in occasione della promozione del film No Time To Die, l'ultimo del franchise a vedere Daniel Craig nei panni di James Bond, Ben Whishaw ha spiegato cosa secondo lui dovrebbe fare il franchise nei prossimi film della saga. Per l'attore interprete di Q ci vorrebbe un cambiamento radicale.

Dopo aver profondamente rimodellato il franchise di James Bond con i suoi film, Daniel Craig si appresta a uscire di scena con l'uscita della sua ultima volta nei panni del personaggio in No Time To Die, che arriverà nelle sale italiane e internazionali nella giornata di domani 30 settembre 2021, dopo oltre un anno e mezzo di attesa (senza l'arrivo della pandemia il film sarebbe uscito nell'aprile 2020). Ma come si evolverà il franchise di 007 ora che Daniel Craig non è più James Bond? Una risposta prova a darla Ben Whishaw, che da Skyfall in poi ha impersonato il personaggio di Q, l'esperto di tecnologia e sistemi informatici che aiuta Bond dotandolo di gadget sofisticatissimi.

"Se vogliono continuare con questo personaggio e questo franchise hanno l'opportunità di farlo esplodere e quindi non far nulla". Whishaw non ha idee precise su quale dovrebbe essere la prossima evoluzione della saga, ma chiaramente pensa che i capi "debbano fare qualcosa di abbastanza radicale" per far sì che questi film continuino ad essere rilevanti in periodi diversi. Whishaw sa bene che molti fan della saga vorrebbero che questi film non cambiassero mai, ma al contempo pensa che si potrebbe "onorare il personaggio e la tradizione" continuando nel frattempo a "trovare nuovi modi per spingerli in avanti".

Per maggiori approfondimenti vi lasciamo alla recensione di No Time To Die, nelle sale italiane da domani, e alla reazione della stampa internazionale a No Time To Die.