No Time To Die: il villain di Rami Malek torna a mostrarsi in una nuova immagine

Dopo averlo visto di recente nello spot di No Time To Die pubblicato al Super Bowl, ecco arrivare in rete una nuova immagine ufficiale di Safin, il villain interpretato da Rami Malek.

La foto, che potete trovare come sempre in calce alla notizia, è stata pubblicata in esclusiva da Total Film e mostra il personaggio con indosso una maschera bianca, la stessa che abbiamo visto anche nel primo trailer di No Time To Die.

Stando a quanto rivelato dallo stesso attore, si tratta di una maschera del teatro Nō giapponese. "Non abbiamo scelto la maschera casualmente" ha spiegato Malek nell'ultimo numero della rivista (via Games Radar). "Abbiamo dovuto pensare attentamente a ciò che avrebbe avuto più senso. Se non fosse stata funzionale alla storia o al personaggio, la maschera avrebbe perso il suo impatto."

Oltre alla presenza di Malek e all'ultima apparizione di Daniel Craig nei panni di James Bond, il cast del film vedrà il ritorno di Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Ben Whishaw e Naomie Harris, mentre tra le new entry troveremo Ana de Armas e Lashana Lynch.

Diretto da Cary J. Fukunaga, il film arriverà al cinema il prossimo 9 aprile. Cosa vi aspettate dal nuovo villain? Fatecelo sapere nei commenti. Per altre notizie, vi ricordiamo che il brano d'apertura di No Time To Die sarà cantato da Billie Eilish.