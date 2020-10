No Time To Die, ecco il video di Billie Eilish con scene inedite del film di 007

Come promesso, l'account YouTube di Billie Eilish ha diffuso in rete il video ufficiale del brano realizzato per No Time To Die, il nuovo e atteso capitolo di 007 che firmerà l'ultima apparizione di Daniel Craig nei panni di James Bond.

Il filmato, che potete trovare in calce alla notizia, mostra la Eilish mentre performa la canzone di fronte ad un microfono vintage, e offre inoltre un nuovo sguardo alla pellicola tramite alcune sequenze inedite mai apparse nel materiale promozionali procedente con protagonisti Christoph Waltz, Lea Seydoux e la new entry Ana de Armas.

Nei giorni scorsi è anche stata resa notata la copertina dell'album contente la soundtrack di No Time To die, che verrà pubblicato il 13 novembre (un giorno dopo il debutto nel Regno Unito e altri mercati internazionali tra cui l'Italia) e conterrà il brano realizzato da Billie Eilish insieme al fratello Finneas e già performato in live insieme ad Hans Zimmer, autore della colonna sonora originale.

Diretto da Cary J. Fukunaga, il film arriverà finalmente nelle sale italiane il prossimo 12 novembre. Nel frattempo continuano le speculazioni sul prossimo interprete di James Bond, ruolo per cui si sono recentemente candidati anche Henry Cavill e la star di Snake Eyes Henry Golding.

Per altre notizie, vi ricordiamo che AppleTV+ ha annunciato l'arrivo di un documentario dedicato proprio a Billie Eilish.