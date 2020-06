Da No Time To Die a Venom: La Furia di Carnage: ecco i sequel più attesi del 2021

La seguitissima pagina twitter di Fandom ha indetto nelle ultime ore un sondaggio dedicato agli appassionati di cinema mainstream, chiedendo quali fossero i loro sequel più atteso del 2021 tra i tanti in uscita, da Matrix 4 fino a 007 No Time To Die di Cary Fukunaga, e la risposta è presto arrivata.

Alla fine del sondaggio, infatti, incrociando i numeri e le risposte, Fandom ha pubblicato la cinquina dei film sequel più attesi del 2021, che sono Fast & Furious 9, Matrix 4 con Keanu Reevs, Jurassic World: Dominion di Colin Trevorrow, Space Jam: A New Legacy con LeBron James e anche Venom: La furia di Carnage di Andy Serkis.



Insomma, il cinecomic con Tom Hardy e Woody Harrelson se la gioca ormai ad armi pari con titoli come Spider-Man 3 dei Marvel Studios o Animali Fantastici 3 della Warner Bros, per non parlare poi di Mission: Impossible 7 con Tom Cruise, Avatar 2 di James Cameron o anche Sherlock Holmes 3 con Robert Downey Jr. e Jude Law.



Dei film sopra citati, comunque, si hanno generalmente notizie pubblicate con il contagocce, tra un logo ufficiale, qualche conferma su cast e registi e poco altro, come video dal set, ad esempio. Questo anche per via del blocco delle produzioni e del gap di un intero anno o poco meno da sopportare.



Voi cosa ne pensate? Quali sono i vostri sequel più attesi del 2021? Ditecelo nei commenti.