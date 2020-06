No Time To Die: uscita anticipata per Bond 25, sarà così anche in Italia?

Nuovi spostamenti di calendario per gli Studios cinematografici: dopo il secondo rinvio di Wonder Woman 1984 e il primo slittamento per Tenet di Christopher Nolan, c'è una nuova data d'uscita anche per No Time To Die, almeno in America e Gran Bretagna.

La pellicola distribuita da Universal Pictures era stata precedentemente rinviata al 25 novembre, dopo che la data d'uscita iniziale (fissata per il mese di aprile) è divenuta impraticabile a causa della pandemia.

Adesso però sembrerebbe che, in USA e in UK, Bond 25 arriverà prima del previsto.

Come possiamo vedere anche dal tweet che trovate in calce alla notizia, nel Regno Unito Daniel Craig tornerà a vestire i panni della spia più famosa di sempre già dal 12 novembre, mentre negli States approderà nelle sale il 20 novembre, in tempo per il Ringraziamento (e dovrà ora condividere il week-end d'apertura con Soul, il film d'animazione targato Disney Pixar).

Non sappiamo ancora se il leggero anticipo verrà applicato anche a livello internazionale, e più precisamente nel nostro paese, ma potrebbero esserci buone possibilità che sia così.

Intanto, tra gli altri spostamenti figura anche Matrix 4, che subirà adesso un ritardo di quasi un anno. E qualcosa ci dice che nei prossimi giorni ne seguiranno altri...