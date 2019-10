No Time To Die: terminate ufficialmente le riprese del nuovo 007

Cary Joji Fukunaga e Daniel Craig sono apparsi insieme in una foto dietro le quinte per annunciare la fine delle riprese di No Time To Die, il nuovo e atteso capitolo di 007 nonché ultimo film dell'attore nei panni di James Bond.

La produzione del film è iniziata lo scorso aprile, con Fukunaga che ha preso il posto di Danny Boyle dopo che quest'ultimo aveva abbandonato per divergenze creative. Le riprese si sono svolte principalmente ai Pinewood Studios del Regno Unito insieme alle immancabili location internazionali come Giamaica, Norvegia, e le nostre Matera e Gravina.

Oltre all'ultima apparizione di Craig nel ruolo dell'agente segreto più famoso del mondo, il film vedrà nel cast anche Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Lea Seydoux, Rory Kinnear, Jeffrey Wright insieme alle new entry Ana de Armas, Lashana Lynch, Billy Magnussen, David Dencik, Dali Benssalah e Rami Malek nei panni del nuovo villain.

In questo nuovo capitolo, Bond si sta godendo una vita tranquilla in Giamaica dopo aver lasciato il servizio attivo. Ma il suo riposo non è destinato a durare a lungo, visto che il suo amico Felix Leiter della CIA si presenta per chiedere il suo aiuto. Una "semplice" missione per salvare uno scienziato rapito finirà per rivelarsi molto più complicata del previsto, e metterà Bond sulle tracce di un pericoloso villain armato di nuove tecnologie.

Il film debutterà nelle sale l'8 aprile 2020. Guardate il primo poster ufficiale di No Time To Die.