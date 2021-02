No Time to Die, svelata la nuova data ufficiale italiana: ecco quando tornerà in sala 007

Universal Pictures ha comunicato la nuova data d'uscita nei cinema, sperando nel frattempo che si concretizzi la riapertura, del nuovo film di James Bond, No Time to Die, diretto da Cary Fukunaga. Il venticinquesimo capitolo di 007 arriverà nelle nostre sale il 30 settembre. A gennaio era stata fissata l'uscita USA al prossimo 8 ottobre.

Diretto e co-scritto dal regista di True Detective, No Time to Die vedrà per l'ultima volta Daniel Craig nei panni dell'iconico agente segreto, ruolo che ha interpretato in Casinò Royale, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre.

La trama di No Time to Die è ambientata cinque anni dopo la cattura di Ernst Stavro Blofeld, con James Bond ormai ritiratosi dal MI6 e trasferitosi in Giamaica.

Quando un suo vecchio amico della CIA, Felix Leiter, si presenta a lui in cerca di aiuto, Bond dovrà suo malgrado tornare in missione per salvare uno scienziato rapito, Waldo Obruchev.



Il cast del film comprende anche Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Christoph Waltz, Ralph Fiennes e Ben Wishaw.

In queste settimane si è parlato tanto dell'addio di Daniel Craig e Mads Mikkelsen ha dichiarato che vorrebbe farlo rimanere nel ruolo di 007.

Sulle nostre pagine potete trovare l'analisi del trailer ufficiale di No Time to Die, l'attesissimo nuovo capitolo del franchise che rese famoso in tutto il mondo Sean Connery, indimenticabile protagonista in tantissimi film di 007.