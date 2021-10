No Time To Die, spiegazione del clamoroso finale dell'ultimo film con Daniel Craig

Daniel Craig ha vestito per l’ultima volta i panni dell’agente segreto più famoso del mondo in No Time to Die, venticinquesimo film di James Bond che si conclude degnamente emozionando il pubblico.

La pellicola porta l'arco del personaggio di Craig a una conclusione soddisfacente e definitiva, a differenza della maggior parte dei suoi predecessori che hanno avuto un finale aperto.

Il film riprende da dove si era interrotto Spectre poiché Bond e la dottoressa Madeline Swan (Lea Seydoux) stanno cercando di vivere una vita pacifica insieme e si sono ritirati dal mondo.

Ma quando Bond viene attaccato dalla Spectre sulla tomba di Vesper Lynd a Matera, sospetta che Swan lo abbia ingannato e le dice addio caricandola su un treno per non rivederla mai più. O così pensa.

La scena di apertura del film spiega come Swan sia collegata al villain di Rami Malek, Lyutsifer Safin, l'uomo che è andato a casa di Madeline quando era bambina, in cerca del padre di Madeline, il signor White, che aveva sterminato la sua famiglia. Ma quando Safin ha trovato sul posto solo Madeline e sua madre, ha ucciso la madre di Madeline e ha risparmiato la vita della bambina.

Passano cinque anni da quando Bond e Swan si sono lasciati, e Safin è ora un bioterrorista in possesso di un'arma biologica che, una volta rilasciata, può colpire il DNA di individui specifici. L'arma viene utilizzata per uccidere ogni membro della Spectre lasciando incolumi gli innocenti presenti al party di Blofeld (Christoph Waltz), che verrà successivamente ucciso da Bond anche se inconsciamente.

Ma mentre ci avviciniamo alla conclusione del film nella tana dell'isola di Safin, dove tiene in ostaggio Madeline e la sua giovane figlia Mathilde, Safrin rivela la sua intenzione di scatenare l'arma sul mondo in generale, gettandolo nel caos.

Bond scende nella tana di Safin e riesce a salvare Madeline e Mathilde (con l'aiuto di Nomi di Lashana Lynch aka il nuovo 007), ma rimane indietro per assicurarsi che i missili che M (Ralph Fiennes) spara dalle navi vicine distruggano l’isola per sempre.

Affinché i missili eliminino ogni traccia dell'arma biologica prima che venga scatenata, Bond deve aprire le porte blindate da una sala di controllo.

Con l'aiuto di Q (Ben Whishaw), Bond riesce ad aprire le porte, ma Safin le chiude di nuovo. Il tempo stringe poiché i missili sono già stati lanciati e Bond e Safin iniziano una scazzottata durante la quale Safin rompe una vile arma biologica sulla testa di Bond.

Safin rivela che questa è una versione dell'arma biologica legata direttamente al DNA di Madeline, il che significa che se Bond entra in contatto con Madeline o Mathilde, le ucciderà all'istante.

Bond spara a Safin uccidendolo, e ora rassegnato al suo destino torna alla sala di controllo per aprire di nuovo le porte blindate. Q conferma che una volta esposto all'arma biologica, non può essere ripulito, la sostanza è "eterna", per cui Bond non può lasciare l'isola vivo.

A quel punto Q mette Bond in contatto con Madeline un'ultima volta, la donna capisce immediatamente che non vedrà mai più il suo amato. I due si salutano in lacrime e osserviamo Bond che fissa l'oceano mentre i missili piovono su di lui.

Per la prima volta nel franchise di James Bond, il personaggio principale muore lasciando gli spettatori scossi ed emozionati.

Il personaggio di Craig compie l'ultimo sacrificio e le scene che seguono, un elogio funebre e un ultimo addio da Madeline e Mathilde, chiariscono che James Bond è morto anche se non abbiamo visto il cadavere (cosa che come sempre suggerisce ai fan che potrebbe non essere così). È una mossa ambiziosa, ma che il film fa abilmente.

Quando Mathilde ci viene mostrata per la prima volta nel terzo atto, Madeline insiste sul fatto che non sia la figlia di James. Ma Bond è più intelligente di così, e nota subito i suoi occhi azzurri così tremendamente uguali ai suoi. Il film non cerca di nascondere la vera natura della relazione di Bond con Mathilde, e Madeline conferma una volta per tutte che lui è il padre durante la loro ultima telefonata insieme, pochi istanti prima che Bond muoia. Quindi sì, Mathilde è la figlia di James Bond.

Da Casino Royale, il Bond di Craig è stato molto diverso dai suoi predecessori, un sacrificio disinteressato ha perfettamente senso come conclusione.

Abbiamo visto Bond cercare di ritirarsi pacificamente più volte, solo per essere sempre riportato sul campo di battaglia. Sempre alla ricerca di un lieto fine, senza mai trovarlo. Come dice Madeline nelle sequenze di apertura a Matera: “smettila di guardarti le spalle”, James non avrebbe mai smesso di essere una spia.

Questa volta non ha avuto abbastanza tempo da passare con la sua famiglia, ma il suo sacrificio assicura che Madeline e Mathilde avranno, come dice lui stesso, tutto il tempo del mondo.

La natura profondamente romantica e tragica di No Time to Die, sebbene efficace, non è del tutto nuova per il franchise. Al servizio segreto di Sua Maestà del 1969 ha visto Bond innamorarsi di una donna di nome Tracy (Diana Rigg) e arrivare al punto di sposarla, solo che Blofeld è tornato alla fine del film e l'ha uccisa. Bond di George Lazenby appare devastato, e mentre culla il suo corpo senza vita dice a un agente di polizia: “Non c'è fretta, vedi. Abbiamo tutto il tempo del mondo".

In No Time to Die, Bond dice a Madeline che lei e Mathilde hanno "tutto il tempo del mondo" durante la loro ultima telefonata, e la canzone di Louis Armstrong "All the Time in the World" può essere sentita nei titoli di coda del film

Dato che questo è l'ultimo film di James Bond di Daniel Craig, alcuni potrebbero chiedersi se No Time to Die abbia una scena post-crediti. Come per tutti i film di Bond precedenti, la risposta è no. Tuttavia, il film si conclude con il classico "James Bond tornerà" alla fine dei titoli di coda, promettendo che, nonostante la partenza di Craig, il franchise è tutt'altro che finito.

La produttrice Barbara Broccoli ha recentemente affermato che la ricerca di un nuovo James Bond inizierà nel 2022 e che i registi hanno già iniziato a lanciare idee sul ring per avere la possibilità di riavviare il franchise. Tra loro c'è anche Denis Villeneuve che si è detto pronto a dirigere un film di James Bond. Non ci resta che attendere per scoprire chi vestirà i panni dell'agente doppio zero in futuro,