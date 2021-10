No Time To Die, il sindaco di Gravina in Puglia:'Non siamo compresi nei titoli di coda!'

In questi giorni al cinema trovate il nuovo film della saga di James Bond, No Time To Die, l'ultimo in cui vedremo Daniel Craig nel ruolo dell'agente 007. Il film, diretto da Cary Fukunaga, è stato girato in parte anche in Italia, tra la Basilicata e la Puglia. Tuttavia nelle ultime ore è emersa una diatriba proprio su questo tema.

Il sindaco di Gravina in Puglia, in provincia di Bari, Alesio Valente, ha accusato la produzione del film di non aver rispettato gli accordi presi in precedenza, non includendo la cittadina nei titoli di coda:"Continua la promozione di Gravina nel mondo grazie a James Bond, peccato che non siano stati rispettati gli accordi che imponevano la citazione della nostra città anche nei titoli di coda. Agiremo per via legale per ottenere che gli impegni presi vengano rispettati" ha dichiarato il primo cittadino di Gravina.



Valente avrebbe già contattato Lotus Production per lamentare il presunto mancato rispetto dell'accordo. Nella località di Gravina in Puglia è stata girata una delle scene maggiormente spettacolari di No Time To Die, in particolare sul caratteristico ponte della cittadina pugliese. Il film è ricco di dettagli che faranno impazzire i fan; scoprite le 10 vetture più costose presenti in No Time To Die. Tra i dettagli più caratteristici anche il ponte di Gravina; secondo la versione di Valente, gli accordi includevano il nome di Gravina in Puglia tra i titoli di coda e nonostante la presenza del paesaggio all'interno del film, il sindaco ritiene che il nome della città debba comparire anche nei titoli finali, come sosterrebbero gli accordi antecedenti alle riprese:"Certo, è poca cosa rispetto all'eco che sta avendo il nostro ponte e la sua bellezza che sta incantando il mondo intero. [...] Però l'amministrazione ha fatto davvero tanto perché quella casa di produzione scegliesse Gravina. Mi auguro sia stata solamente una svista".



Come andrà a finire questa querelle? Nel frattempo su Everyeye trovate la nostra recensione di No Time To Die.