No Time To Die: Simon Waterson ci porta dietro le quinte della prima scene d'azione!

I film dedicati all'agente 007 sono sempre stati famosi per la loro quantità di azione di alto livello. Adesso l'allenatore Simon Waterson racconta come Craig ha portato a termine parte della sua epica performance di apertura di No Time to Die in un video!

Per chi non lo sapesse, da poco James Bond è approdato su Amazon Prime con tutti i suoi 25 film, permettendo così ai fan di godersi nuovamente le avventure del celebre 007. Nel frattempo, mentre tutti attendono più informazioni circa la scelta del nuovo Bond, il franchise non ci lascia soli, proiettandoci nel vivo di una delle scene d'azione più importanti dell'ultimo film.

Per chi non lo sapesse, il personaggio che vediamo nel video in fondo all'articolo, Simon Waterson, ha iniziato come allenatore nel franchise durante l'era di Pierce Brosnan ed è rimasto fino a No Time To Die, trascorrendo così gran parte della sua carriera nella serie con il Bond di Daniel Craig.

Nella scena che Waterson riproduce, il protagonista del film si ritrova quasi ucciso in un cimitero. Uno dei momenti salienti di quella sequenza è quando la super spia salta da un ponte e oscilla in relativa sicurezza. Ogni momento di questo istante viene analizzato e discusso proprio da Simon Waterson, che ha reso i folli allenamenti per No Time To Die divertenti e flessibili per Craig. L'allenatore ha poi raccontato tutte le sue intuizioni in un libro che ha pubblicato all'inizio di quest'anno, intitolato Intelligent Fitness: The Smart Way to Reboot Your Body and Get in Shape.