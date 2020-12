No Time to Die, Shirley Bassey approva la musica di Billie Eilish: 'Ottimo lavoro'

Mentre nei giorni scorsi si sono diffuse clamorose voci su un nuovo rinvio, in attesa di No Time to Die i fan di James Bond possono sempre riscoprire gli storici titoli della saga, tanto più che 20 film sono stati caricati gratis su YouTube da MGM. Riascoltando le colonne sonore, non c'è dubbio che l'interprete più iconica sia Shirley Bassey.

La sua inconfondibile voce risuona nei brani di apertura di film come Goldfinger, Una cascata di diamanti e Moonraker - Operazione Spazio. Presentando in un'intervista il suo nuovo album I Owe It All To You, la cantante ha detto la sua anche sull'interprete della colonna sonora di No Time to Die, la giovanissima Billie Eilish.

"È un grande onore per una giovane artista essere all'altezza delle aspettative di Bond. Ha fatto un ottimo lavoro". Quella di Shirley Bassey è un'investitura in piena regola, e Billie Eilish, la più giovane artista ad aver cantato in una colonna sonora di un film di James Bond, può andarne giustamente orgogliosa.

L'uscita di No Time to Die, venticinquesimo capitolo del franchise e ultimo con Daniel Craig nel ruolo del protagonista, è al momento prevista per il 2 aprile 2021. Toccherà poi al tempo stabilire se anche il brano di Billie Eilish resterà nella storia come quelli ormai leggendari di Shirley Bassey.