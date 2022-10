No Time to Die: Ed Sheeran era destinato a scrivere la theme song prima di Billie EIlish!

No Time to Die deve parte dell'enorme pathos suscitato dal film dalla sua theme song e alla colonna sonora. Il brano di Billie Eilish riesce ad incarnare a pieno il senso di angoscia che percorre la pellicola. Secondo quanto trapelato, però, a comporre il brano sarebbe dovuto essere Ed Sheeran.

Pare che il cantautore fosse stato preso in considerazione come prima scelta. Sheeran ha infatti dichiarato come tutti gli incontri preliminari per la scrittura del brano fossero stati praticamente ultimati. Il problema principale sembra essere stato il cambio della regia. Fino al 2017, il regista di No Time to Die sarebbe dovuto essere Danny Boyle. Divergenze d'opinione portarono all'abbandono da parte del cineasta, lasciando la produzione del film nel caos.

Secondo quanto raccontato da Ed Sheeran il brano era ad un buon punto di scrittura quando gli è stata comunicata la situazione e la successiva riscrittura della sceneggiatura. "Non ho intenzione di fingere che non abbia fatto male non farlo" ha dichiarato. Nonostante il colpo basso, pare che il cantante si sia messo a completa disposizione per realizzare una canzone per i futuri film. La vittoria di Adele agli Oscar del 2012 ha dato il via ad una vera e propria tradizione per le theme song di 007: vincere la statuetta come miglior canzone. Pare, infatti, che Billie Eilish si sia allenata per comporre il tema 007.

L'ultima pellicola di Daniel Craig nei panni di James Bond ha conquistato diversi record. No Time to Die è infatti il terzo film di 007 ad aver ottenuto una nomination agli Oscar nel giro di pochissimi anni. Cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti!