No Time To Die, il ritorno della leggendaria Aston Martin DB5 sulle strade di Matera

L'iconica Aston Martin DB5 di James Bond è ritornata sul grande schermo con No Time To Die, l'ultimo film in cui Daniel Craig veste i panni del celebre agente segreto. La vettura ha fatto le sue prime apparizioni nei film del franchise 007 degli anni '60, salvo poi ritornare negli anni più recenti.

In ogni Bond-movie che si rispetti non possono mancare le auto lussuose, tra le 10 auto più costose di No Time To Die, nella sequenza d'apertura ambientata e girata nel bellissimo set del centro storico di Matera, vediamo James Bond alla guida della leggendaria Aston Martin DB5 per fuggire dagli agenti della Spectre.

Ma quando è apparsa per la prima volta nella lunga saga cinematografica di 007? La prima apparizione dell'Aston Martin DB5 grigia risale al film del 1964 Agente 007 - Missione Goldfinger, in cui è Sean Connery a interpretare l'agente segreto britannico.

La popolarità del film, che consacrò la saga di James Bond, rese evidente il connubio tra l'auto e il personaggio come per Batman e la sua Batmobile, tanto che l'auto riapparve nella seguente pellicola Agente 007 - Thunderball del 1965. L'Aston Martin era dotata di una gamma completa di armi, vetri anti-proiettile e persino di un localizzatore GPS decisamente avanti per il tempo.

In seguito, l'auto è sparita dai film del franchise di James Bond per ben 30 anni, per ritornare nella triade di film degli anni '90 con Pierce Brosnan (Goldeneye, Il domani non muore mai e Il mondo non basta) e infine nei più recenti Casino Royale, Skyfall e Spectre, con l'arrivo di Daniel Craig.

L'apparizione della DB5 nelle scene prima dei credits d'apertura è una diretta citazione alla pellicola del 1965, anche se la scena prevede sequenze d'azione molto più intense di allora, in cui Bond sfrutta tutto l'arsenale a sua disposizione sull'auto. Avete notato altre citazioni ai precedenti film di James Bond in No Time To Die?