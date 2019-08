No Time To Die: al via le riprese in Puglia del nuovo film di James Bond

La troupe del nuovo film di James Bond, da poco rivoltosi con il titolo ufficiale No Time To Die, è sbarcata nei giorni scorsi in Puglia per delle riprese che andranno avanti da qui a fine settembre tra Gravina e Matera.

La produzione in questo momento si trova a Gravine, dove il Daily Mail è riuscito a fotografare uno degli stuntman di Daniel Craig alle prese con un delle tante scene d'azione che saranno presenti nel film di Cory J. Fukunaga. Potete trovare le immagini a questo indirizzo.

La Puglia come ci ha da sempre abituato la saga sarà solamente una delle suggestive location in cui sarà girato il film, le cui riprese sono previste (o sono state già completate) anche in Norvegia, Inghilterra Scozia e sopratutto Giamaica.

E' infatti proprio in Giamaica che inizierà il film, con l'agente 007 che vedrà interrotto il suo ritiro dal suo amico Felix Leiter della CIA: nella sua ultima apparizione nei panni del celebre agente segreto, Craig sarà impegnato in una missione di salvataggio di uno scienziato che si rivelerà molto più complicata del previsto e lo metterà di fronte a un misterioso villan armato di pericolo e nuove tecnologie.

No Time To Die debutterà nelle sale l'8 aprile 2020. Oltre al debutto di Rami Malek nella saga, di recente è stato confermato anche il ritorno di Christoph Waltz nei panni di Blofeld.