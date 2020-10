No Time To Die rimandato ancora: ecco quando uscirà il nuovo film di James Bond

È successo ancora: l'ultima missione di Daniel Craig come James Bond è stata rimandata al prossimo anno. Scopriamo allora quando, di preciso, No Time To Die arriverà nelle sale di tutto il mondo.

A quanto pare, è destino che Daniel Craig non appenda ancora gli stivaletti al chiodo.

L'uscita di No Time To Die, il venticinquesimo film di James Bond, è stata infatti nuovamente posticipata dopo un primo rinvio dallo scorso aprile a questo novembre.

Questa volta, per vedere Bond 25 dovremo però aspettare il mese di aprile, precisamente il 2 aprile 2021, a un anno esatto dalla data inizialmente intesa per la sua distribuzione originaria.

"MGM, Universal e i produttori di Bond, Michael G Wilson e Barbara Broccoli, hanno annunciato quest'oggi che l'uscita di No Time To Die, il venticinquesimo film nella serie di James Bond, sarà posticipato al 2 aprile 2021 per dare la possibilità al pubblico di tutto il mondo di vederlo nelle sale" ha dichiarato Cary Joji Fukunaga, regista della pellicola "Siamo consapevoli del fatto che il rinvio deluderà i nostri fan, ma non vediamo l'ora di condividere con tutti voi No Time To Die il prossimo anno".

No Time To Die è solo l'ultimo dei blockbuster che ha visto la propria data d'uscita cambiare più volte a causa della pandemia, unendosi ad altri attesi titoli di altrettante major come Wonder Woman 1984 e Black Widow.