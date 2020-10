No Time To Die, il regista spiega perché ha affidato il tema principale a Billie Eilish

Dopo le recenti immagini di Daniel Craig e Lashana Lynch in No Time To Die, il nuovo numero di Total Film propone una nuova intervista in cui il regista Cary Joji Fukunaga spiega perché ha scelto di affidare il nuovo tema di Bond a Billie Eilish.

"La cosa in cui sono stato più coinvolto è stata portare Billie davanti a Barbara [Broccoli] e Daniel, che erano meno consapevoli della crescente popolarità della sua popolarità" ha raccontato Fukunaga. "Li stavo davvero spingendo a prendere una decisione che non fosse così prevedibile."

"La prima volta che l'ho ascoltata mi sono venuti i brividi - ha aggiunto - Dopo di che, si è trattato solamente di dargli la giusta forma in modo che avesse la grande portata di una canzone di Bond. Ma davvero, il brano era già lì. Non ho dovuto aggiungere molto, questa canzone è fantastica."

La pop star, lo ricordiamo, è la più giovane cantante di sempre ad aver realizzato un brano per un capitolo della saga di 007. Prima della diciottenne californiana il più giovane ad aver cantato in un film di James Bond era stato Sam Smith, classe 1992, con 'Writing's on the wall' in Spectre (2015).

Vi ricordiamo che il film è stato da poco rinviato al 2 aprile 2021. Nel frattempo, qui potete dare un'occhiata al videoclip di No Time To Die.