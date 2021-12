No Time To Die, il regista rivela le alternative per il finale dell'ultimo Bond-movie

In una recente intervista, il regista di No Time To Die Cary Joji Fukunaga ha rivelato le possibili alternative per il finale della venticinquesima pellicola di James Bond, la quinta e l'ultima per l'attore britannico Daniel Craig. Ecco quali erano le altre opzioni per la conclusione di No Time To Die.

La trama centrale del più recente capitolo della saga cinematografica di James Bond ruota attorno a Heracles, una potente arma biologica costituita da miliardi di nanobot microscopici che possono essere trasmessi da persona a persona, come un virus contagioso, e possono essere programmati per uccidere specifici individui. Un'arma controllata da Safin (Rami Malek), che viene rintracciato nel suo nascondiglio da Bond, fino agli eventi che portano alla morte del celebre agente segreto.

In una recente intervista i produttori del film, insieme a Craig e Fukunaga, hanno parlato del clamoroso finale di No Time To Die, che era già stato discusso ai tempi di Casino Royale: "Come arriva alla morte non era ancora stato deciso. Sapevamo che sarebbe successo, dovevamo capire come farlo" ha raccontato il regista, rivelando che c'erano varie idee su come sarebbe dovuto succedere, una delle quali riguardava l'esplosione di un razzo.

Un altro finale possibile prevedeva la morte di James Bond per mano di una "pallottola anonima". Fukunaga ha rivelato che "una morte tramite un'arma comune non sembrava appropriata. Data l'abilità di Bond di salvarsi e scappare da tutti, il fatto che fosse ucciso da una pallottola che aveva il suo nome fin dall'inizio poteva anche sembrare realistico, ma per Bond dovevamo andare oltre, doveva trattarsi di una situazione proprio impossibile".

I produttori hanno inoltre svelato che per loro il miglior modo di concludere l'ultimo film di Bond con Daniel Craig nei panni dell'agente segreto era proprio quello di uccidere il personaggio, anche se si tratta del primo film del franchise in cui Bond muore. Ironicamente, la scena post-credit di No Time To Die annuncia che James Bond ritornerà: la ricerca di un nuovo James Bond è già in corso, ma ne sapremo di più nel corso del 2022.