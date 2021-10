No Time To Die, il regista: 'ho girato alcune scene senza sapere di cosa parlassero'

No Time To Die è uscito lo scorso 30 settembre e segna il quinto e ultimo film di Bond con protagonista Daniel Craig. Questo è stato anche il primo del franchise diretto da Cary Joji Fukunaga che ha raccontato un curioso aneddoto sulla lavorazione del film.

Sembra che le cose dietro le quinte siano state un po' frenetiche per gli addetti ai lavori, anche a causa della pandemia di COVID-19.

Sapevamo già che Phoebe Waller-Bridge ha aggiunto un po’ di umorismo alla sceneggiatura firmata anche da Cary Fukunaga, Neal Purvis e Robert Wade, ma secondo una nuova intervista rilasciata da Fukunaga, la sceneggiatura non era completa quando ha iniziato a girare.



"Con Bond, stavamo ancora scrivendo quando giravamo alcune scene", ha detto il regista a Esquire Middle East. "Stavo anche scrivendo per posta!"

Fukunaga ha spiegato che è stato costretto a dirigere le scene senza sapere come si sarebbero adattate alla trama a causa di un infortunio sul set subito da Craig.

Dopo che l’attore si è fatto male alla caviglia, la produzione è stata costretta a continuare senza di lui per un po', quindi Fukunaga ha dovuto passare alle riprese di scene che non erano state ancora scritte.



"L'unico set che era davvero pronto era l'ufficio di M nell'MI6", ha detto il regista. "Sapevo più o meno cosa avrei realizzato, ma la sceneggiatura non era ancora stata scritta. Fortunatamente, ero lì con alcuni dei più grandi attori del mondo."



"Stavo scrivendo un dialogo abbastanza intenzionale, ma abbastanza vago, da poterlo applicare a una serie di cose diverse che accadono nel terzo atto. Era quasi come un romanzo 'Scegli la tua avventura'” ha detto Fukunaga di una scena con Ralph Fiennes, Ben Whishaw e Rory Kinnear.

Ha concluso: "Quando finalmente abbiamo messo insieme il film, tutto aveva un senso, in qualche modo tutto combaciava. Ma ti dirò un segreto, ci sono battute che Ralph Fiennes dice nel trailer che né Ralph né io sapevamo esattamente perché le stesse dicendo".



