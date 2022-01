No Time To Die, il regista Cary Fukunaga svela: 'la scena di apertura anticipa il finale'

L’ultima avventura di Daniel Craig nei panni di James Bond in No Time To Die potrebbe aver lasciato molto sorpresi i fan dopo aver visto il finale. Il regista Cary Fukunaga ha spiegato che proprio quell’epilogo era stato anticipato nella scena d’apertura girata a Matera.

Fukunaga ha recentemente sottolineato di aver dato al pubblico un indizio sul fatto che Bond si sarebbe unito alla sua amata Vesper Lynd (Eva Green) prima della conclusione del film. La scena di apertura di No Time to Die ha visto James recarsi in visita alla tomba di Vesper, su quella tomba c’era un’incisione che mostrava due scheletri che reggevano uno stendardo con una frase scritta in latino.



"C'è anche easter egg davvero importante su quella tomba che Bond visita a Matera", ha spiegato Fukunaga ai microfoni di Variety. "Sulla tomba di Vesper ci sono due scheletri che reggono uno stendardo scolpito nella pietra. E c’è una frase scritta in latino che ho visto sulla basilica principale dove si trova il ponte. La frase dice: 'Quello che sei, io ero una volta e quello che sono, diventerai'. Così, il finale è stato scritto all'inizio".



Questa capitolo ha segnato la prima morte del personaggio, Daniel Craig ha spiegato il clamoroso finale di No Time To Die e Fukunaga in precedenza ha anche sottolineato come tale destino doveva essere netto, un autentico saluto a Bond evitando speculazioni sulla sua possibile sopravvivenza.



"Volevo essere chiaro. Ma volevo che fosse di buon gusto, volevamo dimostrare che non sarebbe saltato giù in una fogna all'ultimo secondo. Quindi l'inquadratura più ampia dell'isola che esplode è per dare al pubblico l'effetto completo è: 'Sì, se n'è andato, ma è riuscito a assicurarsi che nessuna di quelle armi distruggesse il mondo'" ha detto ad Empire Magazine. Fukunaga ha anche rivelato il finale alternativo di No Time To Die.