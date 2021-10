No Time To Die, nuovi record al box office per 007: seguono Venom e Dune

Stando ai nuovi risultati del botteghino internazionale, in termini di incassi e affluenza di pubblico tre grossi blockbuster stanno facendo dimenticare le ristrettezze dei cinema nell'era Covid. Dune si avvicina ai 300 milioni; No time to die raddoppia a 600; Venom nel mezzo con 400.

Vi abbiamo già parlato di No Time To Die con la nostra recensione. Il film di Cary Fukunaga segna il venticinquesimo film dedicato all'agente 007 dell'MI6 e l'ultimo a chiudere l'arco con Daniel Craig nei panni di James Bond. Per questo addio in grande stile non ci si poteva aspettare che un grande afflusso di pubblico.



Stando alle cifre riportate da Deadline, l'ultimo Bond guida il botteghino internazionale avendo appena eguagliato - e poi superato - l'obiettivo dei 600, avendo guadagnato a livello mondiale ben 609 milioni di dollari, di cui 472 a livello estero. Un grande apporto è arrivato dal debutto in Cina, che però attualmente costituisce un mercato ballerino a causa delle possibili lockdown mirati e chiusure di sale a Pechino, centro di nuovi focolai Covid.

Nella patria di Bond, il Regno Unito, il film si colloca fieramente al primo posto e scala la classifica dei più grandi incassi della storia per il botteghino inglese. Per ora è in sesta posizione, già vittorioso su Titanic, sorpasso storico, ma a breve potrebbe battere di nuovo il suo stesso record. Dietro di lui, a livello globale, solo Venom: La furia di Carnage che abbiamo recensito qui e il nuovo kolossal di Denis Villeneuve. Trovate qui, invece, la nostra recensione di Dune.



Il primo è vicinissimo alla soglia dei 400 con 395 milioni di dollari guadagnati a livello globale. Il secondo invece dimezza il box office di 007 con "solo" 292 milioni di dollari d'incassi. Sicuramente meglio di quanto le prime stime di debutto potevano far pensare, cosa che - notizia recente - gli ha appena fatto guadagnare il rinnovo per Dune: Parte Due. Avete visto tutti e tre i film? Parlatecene nei commenti!