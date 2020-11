No Time to Die: Rami Malek risponde ai rumor, è davvero il Dr. No?

Fin dalla sua prima comparsa nei trailer di No Time to Die, il villain interpretato da Rami Malek nel nuovo film della saga di James Bond è stato più volte accostato dai fan al celebre Dr. No, ovvero il primo villain in assoluto della saga cinematografica di 007 comparso nel primo film della serie, Licenza di uccidere (nell'originale Dr. No)

Nel corso di un'intervista concessa a British GQ, allo stesso Malek è stato chiesto se ha sentito le voci che lo indicherebbero come il nuovo Dr. No della saga: "Sì, le ho sentite. E' molto interessante. Non ho intenzione di confermare nulla, ma penso sia comunque interessante. Dovranno solo aspettare di vedere il film. Bisogna lasciare che questi rumor scorrano perché al di là di quello che la gente si aspetta dal film rimarrà comunque scioccata quando lo guarderà. Non aggiungerò altra benzina sul fuoco".

Già in precedenza, il regista Cary Fukunaga aveva commentato questi rumor sottolineando come il lavoro sul personaggio di Rami Malek sia stato molto ampio: "Una volta che hai avuto un villain del calibro di Christoph Waltz/Blofeld, non puoi certo tornare indietro. Bisognava fare le cose in grande. E non è stato semplice perché non vuoi avere un supervillain troppo clichè, ma hai comunque bisogno di far capire come sia una minaccia non solo per Bond e le persone a lui care, ma anche per il resto del mondo".

Parlando di Safin, il nome del suo personaggio, Rami Malek lo aveva così descritto in precedenza: "Quando penso a Safin mi viene in mente qualcuno che è meticoloso ma misurato in ciò che fa, e c'è qualcosa di davvero inquietante e sconvolgente in questo. Credo che sia qualcuno che a volte ti fa sentire osservato, e già questo è molto inquietante".

No Time to Die arriverà al cinema nell'aprile 2021.