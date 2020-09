No Time To Die, Rami Malek ci presenta il suo Safin nel nuovo video promozionale

A meno di due mesi dall'uscita nelle sale, 007 - No Time To Die torna a mostrarsi in un nuovo video promozionale interamente dedicato al nuovo villain in gioco, Safin, interpretato nel film dal premio Oscar Rami Malek (Bohemian Rhapsody, Mr. Robot) e figura in qualche modo speculare dello stesso James Bond di Daniel Craig.

L'obiettivo principale di Safin è la vendetta, anche se non sappiamo ancora per cosa. Dice però Malek: "Quello che volevo davvero per Safin era renderlo inquietante per il fatto stesso di considerarsi una specie di eroe". Un uomo disposto a "uccidere senza pietà" e con un obiettivo macroscopico che a detta dello stesso regista Cary Fukunaga "lo rende un personaggio davvero terrificante sia per Bond ma anche per il mondo intero".



La specularità tra 007 e Safin è rintracciabile a detta dello stesso villain "nel fatto che entrambi eliminato persone per rendere il mondo un posto migliore", anche se ovviamente è la motivazione, l'ideale o il fine per cui si uccide a giustificarne le azioni. Per altro, sempre per bocca del cattivo, lui stesso si definisce "più ordinato" di Bond nella sua missione.



Un avversario scaltro e temibile con cui 007 dovrà fare i conti per salvare la vita a milioni di persone.



No Time To Die è atteso nelle sale italiane il prossimo 12 novembre. Vi lasciamo al nuovo trailer ufficiale di No Time To Die.