No Time To Die, Rami Malek è intrigato dalle teorie che lo vedono come il nuovo Dr. No

Intervistato da Total Film per parlare dell'allora imminente uscita di No Time To Die, Rami Malek è tornato a dire la sua sull'affascinante teoria secondo cui Safin, il villain che interpreterà nel nuovo capitolo di 007, sarebbe in realtà il Dr. No, primo antagonista di Bond sul grande schermo.

L'attore ovviamente non si è voluto sbilanciare sui dettagli della trama del film, ma non ha perso l'occasione per alimentare ancora di più la curiosità con alcune dichiarazioni degne di nota.

"Non smentirei mai una cosa del genere. È intrigante" ha detto infatti Malek, rivelando che l'unico film che ha guardato in preparazione al ruolo è stato proprio Agente 007 - Licenza di uccidere (in originale Dr. No), primo storico capitolo della saga in cui Bond ha dovuto affrontare il misterioso villain.

Al momento si tratta di pura speculazione, anche perché i dettagli sull'identità del villain di Malek in nostro possesso sono davvero pochi, ma molti sono convinti che dopo la nuova versione di Blofeld - interpretato da Chrisoph Waltz in Spectre e di ritorno anche in No Time To Die - i tempi sono maturi anche per una riproposizione del Dr. No.

Vi ricordiamo che l'uscita del film, prevista inizialmente per aprile, è stata spostata ufficialmente al prossimo novembre a causa dell'emergenza Coronavirus, una mossa che stando agli ultimi report potrebbe costare a MGM più di 30 milioni.